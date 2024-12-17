فوائدها لا تقدر بمال.. 5 أنواع توابل تقوي المناعة وتحافظ على القلب

كتبت- أسماء مرسي:

تشتهر التوابل بقدرتها على إضافة نكهة مميزة للأطباق، ولكن هل تعلم أن بعض التوابل تمتلك خصائص صحية مذهلة، فهي لا تقتصر على تحسين طعم الطعام فحسب، بل تسهم أيضا في تعزيز صحة الجسم ومقاومة الأمراض.

وإليك بعض التوابل التي تُعرف بقدرتها على مكافحة العدوى وتعزيز المناعة وصحة القلب، وفقا لموقع "eating well".

الهيل

من التوابل الغنية بمضادات الأكسدة التي تسهم في خفض ضغط الدم وحماية القلب من الأمراض، كما أنه يمتلك خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تخفيف آلام المفاصل.

الفلفل الحار

لا يقتصر دور الفلفل الحار على إضافة نكهة لاذعة للأطعمة، بل إنه غني بمادة الكابسيسين التي تساعد على حرق الدهون وتعزيز عملية الأيض، ما ينقص الوزن ويعزز صحة القلب.

الفلفل الأسود

من التوابل القوية التي تحتوي على مركب البيبيرين الذي يمتلك خصائص مضادة للسرطان، يعمل البيبيرين على تحفيز عملية موت الخلايا السرطانية ويمنع نموها وانتشارها في الجسم.

القرفة

تشتهر القرفة بقدرتها على تنظيم مستوى السكر في الدم، ما يجعلها مفيدة لمرضى السكري، كما أنها تساعد في خفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية.

الكركم

ويحتوي على مادة الكركمين التي تمتلك خصائص مضادة للالتهابات قوية، ما يجعلها مفيدة في علاج العديد من الأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب.