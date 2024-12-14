مادة غذائية تحسن عملية الهضم وموجودة في الزبادي

المكملات الغذائية التي تحتوي على بكتيريا "صحية" تدعي أنها تقدم فوائد متعددة، بما في ذلك المساعدة في تحسين صحة الأمعاء ومشاكل الجهاز الهضمي، mayoclinichealthsystem"

ما هي البروبيوتيك؟

غالبًا ما يشار إلى البروبيوتيك باسم البكتيريا "الصديقة" أو "النافعة"، فهي تساعد في الحفاظ على التوازن الصحي الطبيعي للبكتيريا في أمعائك وخاصة بطانة الأمعاء التي تشمل الميكروبيوم. نحن نتعلم المزيد والمزيد عن ميكروبيوم الجسم وكيفية الحفاظ على توازن البكتيريا التي تنمو هناك بالفعل بالإضافة إلى إضافة البكتيريا الحية إلى نظامك من خلال البروبيوتيك.

ويساعد ميكروبيوم الأمعاء الصحي في الهضم، ويعزز جهاز المناعة، ويساهم في مستويات السكر في الدم، وقد يؤثر حتى على الحالة المزاجية والصحة العقلية.

أين توجد البروبيوتيك؟

يمكن العثور على البروبيوتيك في أشكال متعددة.

تعتبر الأطعمة المخمرة بالبكتيريا مصادر جيدة للبروبيوتيك، بما في ذلك:

· الزبادي ذو الثقافة النشطة

· جبن

· الكفير

· كيمتشي

· مشروب الكومبوتشا

· مخلل الملفوف

ماذا يجب عليك فعله قبل تناول البروبيوتيك؟

تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قبل البدء في تناول البروبيوتيك. لا ينبغي للأشخاص الذين يعانون من ضعف شديد في جهاز المناعة، مثل أولئك الذين يخضعون للعلاج الكيميائي، تناول البروبيوتيك بسبب خطر الإصابة بالعدوى. يمكن لمقدم الرعاية الصحية الخاص بك أو أخصائي التغذية مساعدتك في تحديد البروبيوتيك الذي يحتوي على سلالة البكتيريا بناءً على الحالة التي ترغب في معالجتها.