دراسة تكشف تأثير رفع الأثقال 3 مرات أسبوعيا

أشارت دراسة حديثة إلى أن رفع الأثقال 3 مرات في الأسبوع قد يساعد في تقليل العمر البيولوجي للشخص، بما يقرب من 8 سنوات.

وكشفت الدراسة أن الذين قاموا بساعة من تدريب القوة 3 مرات في الأسبوع كان لديهم جسم شخص أصغر سناً بشكل ملحوظ.

وبحسب "دايلي ميل"، تم ربط رفع الأثقال بصحة أفضل للعظام والعضلات من قبل، لكن الدراسة الجديدة التي أجريت على 4800 شخص وجدت أن رافعي الأثقال لديهم أيضاً عمر بيولوجي أقل.

ووجد فريق البحث من جامعة بريغهام يونغ الأمريكية، أن كل 10 دقائق في الأسبوع من تدريب الأثقال ارتبطت بانخفاض في العمر البيولوجي بحوالي 5 أشهر، مع ظهور الفوائد لدى الجنسين، وكذلك الأشخاص من جميع الأعمار.

وقدر الباحثون أن كل 90 دقيقة في الأسبوع من تدريب القوة كانت مرتبطة بشيخوخة بيولوجية أقل بمقدار 3.9 سنة، في المتوسط.

واعتمد الباحثون على تحليل عينات الدم من المشاركين، لقياس التيلوميرات في الحمض النووي، وهي طريقة تقدير العمر البيولوجي لخلايا الجسم.

وتتقلص التيلوميرات مع التقدم في العمر، وعندما يظهر قياسها أنها أطول من الطول الذي يجب أن تكون عليه حسب العمر الزمني، يدل ذلك على أن العمر البيولوجي للخلايا أصغر.

وقال الدكتور لاري تاكر الباحث الرئيسي: "من خلال تقليل آثار الأمراض المزمنة وعوامل الخطر الأيضية، يبدو أن تدريب المقاومة يبطئ عملية الشيخوخة البيولوجية ويقلل من شيخوخة الخلايا، وهو ما يتضح من خلال التيلوميرات الأطول".

وعلى الرغم من أن الدراسة لا تعني السببية وإنما الارتباط، فإن نتائجها تتسق مع فوائد أثبتتها دراسات سابقة للتمارين الرياضية، مع تقديمها صورة أدق عن فوائد رفع الأثقال لطول العمر.