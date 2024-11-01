هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم

كشف الدكتور يفجيني شلياختو أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية أن أكثر الأشخاص عرضة لارتفاع مستوى ضغط الدم هم الرجال فوق سن الـ 55 عاما والنساء فوق 65 عاما.

كما أن الأشخاص الذين لديهم أحد الوالدين أو الأقارب يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم والكوليسترول والجلوكوز وحمض البوليك أو زيادة الوزن والسمنة أو اضطراب عملية التمثيل الغذائي قد يكونوا معرضين لارتفاع مستوى ضغط الدم، وفقا لصحيفة "نوفوستي" الروسية.

ويمكن تقسيم عوامل الخطر إلى عوامل غير قابلة للتغيير، التي تشمل العمر والجنس والتاريخ العائلي، وأخرى متغيرة، مثل زيادة وزن الجسم، والتدخين، والخمول البدني، ومرض السكري، والإجهاد الانفعالي العاطفي.

وللوقاية من ارتفاع مستوى ضغط الدم يجب تغيير نمط الحياة والمشي أكثر من 10 آلاف خطوة يوميا والنشاط البدني والإقلاع عن التدخين والتوقف عن تناول الكحول.

اقرأ أيضا:

لن تتوقع .. هذا ما يفعله البرتقال بمستويات السكر في الدم

نوع خضروات يخفض نسبة السكر في الدم بنسبة 50%

20 صورة لـ أكثر أماكن ممنوع زيارتها حول العالم

حظ سيء ونحس.. 3 أبراج في مآزق الفترة القادمة

هذه الدولة ينبش سكانها قبور أجدادهم.. لن تتخيل السبب