سارة نور بلوك ناعم وأنيق.. لماذا اختارت اللون الأسود؟

كتب : شيماء مرسي

01:19 م 02/02/2026
تألقت الفنانة سارة نور بإطلالة أنيقة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ظهرت نور بفستان طويل باللون الأسود بقصة "الكب" ونسقت معه قفازات بنفس اللون.

وفقا لـ "فوج"، ارتداء فستان باللون الأسود يضفي على الإطلالة لمسة من الجرأة والرقي، ويعتبر خيارا مثاليا للسهرات والمناسبات الرسمية.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

وترك سارة شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم وحلق.

سارة نور إطلالة أنيقة إنستجرام

