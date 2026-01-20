إعلان

نسرين طافش بفستان جريء.. لماذا اختارت هذا اللون؟

كتب : شيماء مرسي

04:18 م 20/01/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    الفنانة نسرين طافش بإطلالة جريئة (1)
  • عرض 8 صورة
    الفنانة نسرين طافش بإطلالة جريئة (4)
  • عرض 8 صورة
    الفنانة نسرين طافش بإطلالة جريئة (3)
  • عرض 8 صورة
    الفنانة نسرين طافش بإطلالة جريئة (5)
  • عرض 8 صورة
    الفنانة نسرين طافش بإطلالة جريئة (6)
  • عرض 8 صورة
    الفنانة نسرين طافش بإطلالة جريئة (2)
  • عرض 8 صورة
    الفنانة نسرين طافش بإطلالة جريئة (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة نسرين طافش بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

ظهرت نسرين بفستان قصير باللون الفيروزي مزينا بأزرار باللون الذهبي باللون الذهبي.

وبحسب "فوج"، اللون الفيروزي يمنح الإطلالة بهجة وحيوية، كما أن اختيار هذا اللون يدل على الجرأة والتميز ويخطف انتباه الجميع.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون النيود وأي شادو باللون البني.

وتركت نسرين خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بطريقة أنيقة.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون وحقيبة يد صغيرة باللون البيج.

نسرين طافش إطلالة جريئة إنستجرام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صحيفة إسبانية تحسم الجدل وتكشف موعد انضمام حمزة عبد الكريم لبرشلونة
رياضة عربية وعالمية

صحيفة إسبانية تحسم الجدل وتكشف موعد انضمام حمزة عبد الكريم لبرشلونة
الذهب يقفز فجأة.. نصائح مهمة قبل الشراء بعد الارتفاع الأخير
علاقات

الذهب يقفز فجأة.. نصائح مهمة قبل الشراء بعد الارتفاع الأخير
بفستان قصير.. نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور لها (صور)
زووم

بفستان قصير.. نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور لها (صور)
مفيش حد مابيغلطش".. لقاء الخميسي ترد لأول مرة على أزمة طلاق عبدالمنصف
زووم

مفيش حد مابيغلطش".. لقاء الخميسي ترد لأول مرة على أزمة طلاق عبدالمنصف
ترامب ينشر خريطة تُظهر جرينلاند وكندا وفنزويلا جزءًا من أمريكا
شئون عربية و دولية

ترامب ينشر خريطة تُظهر جرينلاند وكندا وفنزويلا جزءًا من أمريكا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد إنهاء التعاقد مع "فوري".. تعرف على طرق حجز تذاكر السكة الحديد
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة مع بداية تعاملات اليوم في مصر
زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع