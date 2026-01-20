نسرين طافش بفستان جريء.. لماذا اختارت هذا اللون؟

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة نسرين طافش بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

ظهرت نسرين بفستان قصير باللون الفيروزي مزينا بأزرار باللون الذهبي باللون الذهبي.

وبحسب "فوج"، اللون الفيروزي يمنح الإطلالة بهجة وحيوية، كما أن اختيار هذا اللون يدل على الجرأة والتميز ويخطف انتباه الجميع.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون النيود وأي شادو باللون البني.

وتركت نسرين خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بطريقة أنيقة.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون وحقيبة يد صغيرة باللون البيج.