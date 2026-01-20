جمالها رهيب.. كندة علوش بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة كندة علوش بإطلالة جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

ارتدت كندة فستان طويل بقصة الكب بأكمام طويلة وشفافة مزينا بتطريزات باللون الذهبي، من تصميم مصممة الأزياء "مرمر حليم"

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون البني، بواسطة خبيرة التجميل "بنان أبو خطوة".

واختارت كندة أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بطريقة تتماشى مع إطلالتها الجذابة، بواسطة مصفف الشعر أحمد عطية.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم وأسورة، من تصميم "NADO'S JEWELLERY".