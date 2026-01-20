إعلان

جمالها رهيب.. كندة علوش بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

كتب : شيماء مرسي

01:08 م 20/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    كندة علوش بإطلالة جذابة في أحدث ظهور (2)
  • عرض 6 صورة
    كندة علوش بإطلالة جذابة في أحدث ظهور (1)
  • عرض 6 صورة
    كندة علوش بإطلالة جذابة في أحدث ظهور (5)
  • عرض 6 صورة
    كندة علوش بإطلالة جذابة في أحدث ظهور (3)
  • عرض 6 صورة
    كندة علوش بإطلالة جذابة في أحدث ظهور (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة كندة علوش بإطلالة جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

ارتدت كندة فستان طويل بقصة الكب بأكمام طويلة وشفافة مزينا بتطريزات باللون الذهبي، من تصميم مصممة الأزياء "مرمر حليم"

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون البني، بواسطة خبيرة التجميل "بنان أبو خطوة".

واختارت كندة أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بطريقة تتماشى مع إطلالتها الجذابة، بواسطة مصفف الشعر أحمد عطية.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم وأسورة، من تصميم "NADO'S JEWELLERY".

كندة علوش إطلالة جذابة إنستجرام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خطوة بخطوة.. طريقة الإعفاء الجمركي لهواتف المصريين بالخارج والسائحين
اقتصاد

خطوة بخطوة.. طريقة الإعفاء الجمركي لهواتف المصريين بالخارج والسائحين
تحذير لمستخدمي آيفون وأندرويد بشأن الرسائل النصية.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

تحذير لمستخدمي آيفون وأندرويد بشأن الرسائل النصية.. ما القصة؟
"زعلانة منكم".. طفلة سورية تعاتب الشعب السعودي وتركي آل الشيخ يفاجئها
زووم

"زعلانة منكم".. طفلة سورية تعاتب الشعب السعودي وتركي آل الشيخ يفاجئها
الاستئناف تلغي حبس ميدو وتكتفي بتغريمه 20 ألف جنيه في اتهامه بسب محمود
حوادث وقضايا

الاستئناف تلغي حبس ميدو وتكتفي بتغريمه 20 ألف جنيه في اتهامه بسب محمود
الشيخ أحمد خليل يعلق على محاولة خنق أب داخل المسجد النبوي بدعوى دخول الجنة
أخبار

الشيخ أحمد خليل يعلق على محاولة خنق أب داخل المسجد النبوي بدعوى دخول الجنة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد إنهاء التعاقد مع "فوري".. تعرف على طرق حجز تذاكر السكة الحديد
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة مع بداية تعاملات اليوم في مصر
زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع