نانسي عجرم تخطف الأنظار بفستان جذاب

كتبت- شيماء مرسي

تألقت المطربة نانسي عجرم بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "isciencemag"، يتميز الكروشيه بأشكال متنوعة مما يجعله خيارا مثاليا للمرأة في فصل الصيف.

وبالإضافة إلى ذلك، تحمل قطع الملابس المصنوعة من الكروشيه لمسة من الأناقة والجاذبية والرقي.

وأطلت نانسي بفستان طويل "كت" باللون البيج مصنوع من "الكروشيه" يناسب قوامها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نانسي مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود التي تتناسب مع بشرتها.

وتركت نانسي شعرها منسدلا على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها نظارة شمسية باللون البني.