3 صور ومعلومات عن إطلالة فرح الزاهد.. سر اللوك

كتب : مصراوي

07:19 م 29/09/2025
    الفنانة فرح الزاهد
    الفنانة فرح الزاهد

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة فرح الزاهد بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت فرح بدلة مكونة من بليزر وجيب قصير باللون الأسود ونسقت معها قميص باللون الأبيض وحذاء باللون الأسود، من تصميم مصممة الأزياء

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، بواسطة الميكب أرتيست "yomnakatary".

واختارت فرح تسريحة الشعر ذيل الحصان بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة، بواسطة "Alfred Makram".

وزينت إطلالتها بمجوهرات بسيطة مكونة من كوليه وأقراط كبيرة الحجم، من تصميم "nadosjewellery".

