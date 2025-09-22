بـ "التايجر".. ريم سامي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

تألقت الفنانة ريم سامي، بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "فوج"، تضفي نقشة التايجر لمسة من الجاذبية والأناقة، كما أنها تجعل قوام الجسم أنحف ويسهل تنسيقها مع العديد من المجوهرات.

وارتدت ريم سوت أنيقة مكونة من قميص وبنطلون بنقشة "التايجر".

واعتمدت ريم مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

وزُينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من سلسلة وخاتم.

واختارت ريم أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.