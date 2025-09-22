إعلان

بـ "التايجر".. ريم سامي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

كتبت- شيماء مرسي

02:17 م 22/09/2025

ريم سامي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت الفنانة ريم سامي، بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "فوج"، تضفي نقشة التايجر لمسة من الجاذبية والأناقة، كما أنها تجعل قوام الجسم أنحف ويسهل تنسيقها مع العديد من المجوهرات.

وارتدت ريم سوت أنيقة مكونة من قميص وبنطلون بنقشة "التايجر".

واعتمدت ريم مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

وزُينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من سلسلة وخاتم.

واختارت ريم أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

ريم سامي

ريم سامي اطلالة ريم سامي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"الإجراءات الجنائية".. ننشر الإجراءات الكاملة لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية
الإدارية العليا: صب الحصيرة الخرسانية يحمي رخصة البناء من الإلغاء
بعد اعترافها بدولة فلسطين.. بريطانيا توجه رسالة إلى مصر
24 سيارة جديدة انخفضت أسعارها في 21 يومًا.. التراجع وصل ربع مليون جنيه
الذهب عالميا يحلق عند مستوى قياسي جديد.. فما الأسباب؟
حالة الطقس.. أمطار خفيفة وتراجع الحرارة خلال الساعات المقبلة