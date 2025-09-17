إعلان

جمالها لافت.. رزان جمال تخطف الأنظار بإطلالتها

09:00 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
    الفنانة رزان جمال
    الفنانة رزان جمال
    الفنانة رزان جمال
كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة رزان جمال، بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت رزان مرتدية فستان طويل باللون الأبيض مزين برسومات، وبقصة واسعة.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان النيود، واختارت تصفيفة الشعر المسندلة على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون النبيتي.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وعدة أساور، بالإضافة إلى ساعة يد.

تفاصيل الإطلالة:

الفستان من ماركة شهيرة إماراتية "ريمامي"، أسستها المصممة ريم البنا.

تسريحة الشعر من تنفيذ مصفف الشعر سيباستيان إسكندر.

والمكياج بواسطة خبير التجميل الإماراتي سارباست غلي.

