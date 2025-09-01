بفستان جذاب وجريء.. جورجينا تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كتبت- شيماء مرسي

نشرت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام.

ووفقا لموقع "instyle"، يمنح الدانتيل من ترتديه شعور بالأناقة والجاذبية والثقة بالنفس.

كما أن ارتداء الدانتيل يخطف الأنظار ويجذب انتباه الجميع، ويساعد على الظهور بشكل لافت وساحر.

وأطلت جورجينا بفستان طويل باللونين البيج والأسود "كت" مصنوع من الدانتيل.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت جورجينا مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق ومجموعة خواتم أنيقة.

واختارت جورجينا أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة أنيقة تناسب إطلالتها.