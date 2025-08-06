إعلان

بـ"كروب توب".. كيف نسقت نادية الجندي إطلالتها الجريئة في أحدث ظهور؟

05:56 م الأربعاء 06 أغسطس 2025
    نادية الجندي
    نادية الجندي
كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة نادية الجندي بإطلالة جريئة في آخر ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

أطلت نادية مرتدية طقم مكون من قطعتين باللون الفيروزي يتميز بنقوش متعددة، بلوزة واسعة بصيحة "الكروب توب" ذات أكمام قصيرة مصنوعة من خامة الدانتيل، ونسقت معها بنطلون واسع بنفس النقشة واللون.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها بشكل عفوي، مع وضع مكياجا ناعما بدرجات الألوان الترابية.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من أسورة، وسلسلة، وعدة خواتم، بالإضافة إلى، نظارة شمسية باللون الأزرق الفاتح.

وفقا لموقع "wiskiiactive"، يمكن تنسيق الكروب توب مع العديد من القطع الأخرى، مثل البناطيل الواسعة، الجينز، الجيب القصير، كما تصميمه القصير يمنح حرية أكبر في الحركة، ما يجعله قطعة عملية ومريحة.

