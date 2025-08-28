بفستان البحر.. أنابيلا هلال تتألق بالأبيض الجريء

كتبت- نرمين ضيف الله:

شاركت أنابيلا هلال عبر إنستجرام محبيها، بإطلالة أنيقة جداً وراقية على شاطئ البحر.

ارتدت أنابيلا فستانًا أبيض طويلًا بكتفَيْن مكشوفَيْن (off-shoulder)، يتميز بقَصّة أنثوية ناعمة.

الفستان بسيط لكنه راقٍ، ويُجسد الأناقة الكلاسيكية التي تناسب أجواء الشاطئ الفاخرة.

ونسّقت مع الإطلالة نظارات شمسية صغيرة ذات طابع عصري.

وتركت شعرها منسدل بتسريحة ناعمة تُضفي لمسة من العفوية والجاذبية.

دلالات اللون الأبيض وفق صحف عالمية مثل فوج، Harper’s Bazaar.

يُعتبر اللون الأبيض رمزًا النقاء والبساطة.

الأبيض لون نقي يعكس الشفافية والبراءة.

الهدوء والسلام الداخلي يرتبط الأبيض بالصفاء الذهني والروحي.

الأناقة الراقية.

البداية الجديدة.