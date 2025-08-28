إعلان

بفستان البحر.. أنابيلا هلال تتألق بالأبيض الجريء

06:36 م الخميس 28 أغسطس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    إطلالة بيضاء ل أنبيلا هلال
  • عرض 9 صورة
    إطلالة بيضاء ل أنبيلا هلال
  • عرض 9 صورة
    إطلالة بيضاء ل أنبيلا هلال
  • عرض 9 صورة
    انبيلا بالأبيض
  • عرض 9 صورة
    انبيلا بالأبيض
  • عرض 9 صورة
    انبيلا بالأبيض
  • عرض 9 صورة
    انبيلا بالأبيض
  • عرض 9 صورة
    انبيلا بالأبيض
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نرمين ضيف الله:

شاركت أنابيلا هلال عبر إنستجرام محبيها، بإطلالة أنيقة جداً وراقية على شاطئ البحر.

ارتدت أنابيلا فستانًا أبيض طويلًا بكتفَيْن مكشوفَيْن (off-shoulder)، يتميز بقَصّة أنثوية ناعمة.

الفستان بسيط لكنه راقٍ، ويُجسد الأناقة الكلاسيكية التي تناسب أجواء الشاطئ الفاخرة.

ونسّقت مع الإطلالة نظارات شمسية صغيرة ذات طابع عصري.

وتركت شعرها منسدل بتسريحة ناعمة تُضفي لمسة من العفوية والجاذبية.

دلالات اللون الأبيض وفق صحف عالمية مثل فوج، Harper’s Bazaar.

يُعتبر اللون الأبيض رمزًا النقاء والبساطة.

الأبيض لون نقي يعكس الشفافية والبراءة.

الهدوء والسلام الداخلي يرتبط الأبيض بالصفاء الذهني والروحي.

الأناقة الراقية.

البداية الجديدة.

أنابيلا هلال عبر إنستجرام أنابيلا هلال تتألق بالأبيض أنابيلا هلال أنابيلا هلال بقصة أوف شولدر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

المركزي: التضخم سيواصل التراجع بمتوسط 14% و15% بنهاية في 2025
لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة