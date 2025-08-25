دينا الشربيني بإطلالة أنيقة.. كيف نسقت اللوك؟

كتبت- شيماء مرسي

تألقت الفنانة دينا الشربيني بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويضفى الأسود على الإطلالة مظهر فاخرا وأنيق، ويمنح المرأة شعورا بالجاذبية والحيوية.

ويمكن تنسيقه مع العديد من الإكسسوارات البسيطة والغير مبالغ فيها، وفقا لموقع "instyle".

ارتدت دينا توب كت باللون الأسود ونسقت مع حذاء بنفس اللون وبنطلون جينز.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق وخاتم ومجموعة أساور.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت دينا مكياجا ناعما وتركت شعرها منسدلا.

واختارت دينا أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب مع إطلالتها الكاجوال.