مي عمر تخطف الأنظار بإطلالتها في أحدث ظهور لها

كتبت- نرمين ضيف الله:

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها ومتابعيها صورا من أحدث ظهور لها.

وظهرت ترتدي فستانًا طويلًا بألوان زهرية مبهجة مع نقوش ورود كبيرة باللون البنفسجي والوردي.

بقصّة أنثوية واسعة من الأسفل (A-Line)، مع حمالات رفيعة وحضور لافت للنظر.

ونسقت مع الإطلالة حقيبة صغيرة أنيقة باللون الفاتح، مع نظارة شمسية بيضاء كبيرة الحجم تضيف لمسة مواكبة للموضة.

دلالات اختيار اللوك وفق صيحات الموضة العالمية وفق صحيفة "فوج".

نقوش الأزهار الضخمة تتماشى مع صيحات الموضة العالمية لربيع وصيف 2025.

اعتماد مي عمر على الطبعات الزهرية الجريئة (Bold Florals) والقصات الفضفاضة يدل على الثقة بالنفس.

والفستان الزهري الطويل يعكس الحيوية والأنوثة الكلاسيكية.

اختيار النقوش الزهرية الكبيرة بدلًا من الصغيرة يشير إلى جرأة في الإطلالة.

النظارات Oversized أحد أبرز صيحات الإكسسوارات العالمية.