مايا دياب بإطلالة مبتكرة باللون البني.. تصميم جريء يبرز قوامها وأناقتها

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة مايا دياب بإطلالة غير تقليدية، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون البني يبرز قوامها المتناسق.

تفاصيل الفستان

صُمم الفستان من قماش مقسم لطبقات أفقية، مع جزء مكشوف عند البطن.

الجزء العلوي بتصميم "كب" ودون أكمام، مع تفاصيل شفافة أو بلون الجلد في منطقة الصدر، بالإضافة إلى ضفيرة سميكة متدلية على طول الفستان من الأمام.

المكياج وتسريحة الشعر

اعتمدت مايا مكياجا قويا، يركز على تحديد العينين برموش كثيفة ومكياج سموكي خفيف، مع أحمر الشفاه باللون النيود الذي يتناسب مع لون الفستان.

بينما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، ما أضفي عليها مظهرا طبيعيا وجذابا.

الإكسسوارات والمجوهرات

استكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات المتناسقة، مكونة من عدة أساور عريضة باللون الذهبي وأقراط، وخواتم.

اللون البني.. أناقة وتنوع

اللون البني كلاسيكيا ويُضفي أناقة وفخامة، ما يجعله خيارا ممتازا للمناسبات الرسمية وشبه الرسمية، كما يتميز بكونه محايدًا ومتعدد الاستخدامات، ما يسهل تنسيقه مع المجوهرات الذهبية أو الفضية، ومع أحذية وحقائب بألوان متنوعة مثل الأسود، البيج، الأبيض، أو حتى ألوان زاهية.

كما أنه يناسب معظم درجات ألوان البشرة ويساعد على إخفاء عيوب الجسم وإظهار القوام بشكل رشيق وانسيابي، وفقا لموقع "elle".