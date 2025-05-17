خطفت الأنظار.. 10 صور لـ درة في أحدث ظهور لها

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة درة الأنظار في أحدث ظهور لها، حيث ظهرت بجامبسوت أسود طويل مصنوع من الساتان، من تصميم الإستايلست إسلام متولي.

تميز الفستان بأنه من تصميم "الأوف شولدر"، ومزينا بالورود عند منطقة الأكتاف.

ولإكمال هذه الإطلالة، اختارت درة مكياجا ناعما يبرز جمال ملامحها الطبيعية.

واختارت ترك شعرها على كتفيها في تسريحة بسيطة وأنيقة.

ونسقت مع الفستان كلاتش أنيق وحذاء باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات بسيطة من العلامة التجارية "تينا" اقتصرت على حلق أنيق وخاتم بسيطة.

يعد قماش الساتان خيارا مثاليا للمناسبات، حيث يتميز بمرونة مقارنة بالأقمشة ذات النسيج العادي، كما يُعرف بلمعانه الجذاب وانسيابيته الرائعة التي تضفي على التصاميم لمسة من الفخامة، وفقا لموقع "masterclass".

كما يتربع اللون الأسود على عرش الأناقة في عالم الموضة والأزياء، فهو لون كلاسيكي يتميز بالرقي والجاذبية.