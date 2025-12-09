إعلان

إطلالة ملفتة.. دينا فؤاد بفستان جريء في أحدث ظهور

كتب : شيماء مرسي

07:00 م 09/12/2025

الفنانة دينا فؤاد

أطلت الفنانة دينا فؤاد بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت دينا بفستان طويل بقصة "الكب" باللون الأحمر مكشوف عند منطقة الصدر وبفتحة ساق جريئة، من تصميم مصمم الأزياء أيمن لحموني.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت دينا مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، بواسطة "gygyawed".

واختارت دينا أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم وأسورة، من تصميم "مجوهرات القاضي".

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الفضي.

الفنانة دينا فؤاد

الفنانة دينا فؤاد

