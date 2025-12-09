إطلالة ملفتة.. دينا فؤاد بفستان جريء في أحدث ظهور

أطلت الفنانة دينا فؤاد بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت دينا بفستان طويل بقصة "الكب" باللون الأحمر مكشوف عند منطقة الصدر وبفتحة ساق جريئة، من تصميم مصمم الأزياء أيمن لحموني.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت دينا مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، بواسطة "gygyawed".

واختارت دينا أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم وأسورة، من تصميم "مجوهرات القاضي".

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الفضي.