إطلالة جريئة.. دينا فؤاد تخطف الأنظار في آخر ظهور لها

كتب : نرمين ضيف الله

06:24 م 07/12/2025
    دينا فؤاد (2)
    دينا فؤاد (1)
    دينا فؤاد (3)
    دينا فؤاد (4)

تألقت دينا فؤاد بإطلالة كاجوال جريئة، في آخر ظهور لها، خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت دينا مرتدية لوك كاجول بمزج بين اللونين الأبيض والأسود، واختارت قميصًا أبيض بياقة كلاسيكية، مزينًا بعقدة أمامية عند الخصر، ما أضفى.

ونسقت معه شورت قصير باللون الأسود، مما أكمل الطابع الشبابي للإطلالة، واختارت بوتًا طويلًا يصل إلى منتصف الساق باللون الرمادي أو البني الغامق، ليمنح الإطلالة طابعًا شتويًا مميزًا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجًا يبرز ملامح وجهها بوضوح، فيما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلًا على كتفيها تجعيدات ناعمة.

إطلالة جريئة لوك جريء دينا فؤاد

