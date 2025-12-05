إعلان

ياسمين صبري الأكثر أناقة.. إطلالات ساحرة بصيحة الأوف شولدر في مهرجان البحر الأحمر

كتب : أسماء مرسي

03:10 م 05/12/2025
    ياسمين صبري بالورود
    الفنانة ياسمين صبري، تألقت بفستان أحمر طويل بصيحة الأوف شولدر3
    الفنانة ياسمين صبري، تألقت بفستان أحمر طويل بصيحة الأوف شولدر
    الفنانة رزان جمال رزان جمال
    الفنانة رزان جمال رزان جمال بفستان طويل لامع
    الفنانة رزان جمال رزان جمال بفستان طويل لامع باللون الفضي بصيحة الظهر المكشوف5
    الفنانة رزان جمال رزان جمال بفستان طويل لامع باللون الفضي بصيحة الظهر المكشوف4
    الفنانة رزان جمال رزان جمال بفستان طويل لامع باللون الفضي بصيحة الظهر المكشوف12
    الفنانة رزان جمال رزان جمال بفستان طويل لامع باللون الفضي بصيحة الظهر المكشوف
    الفنانة ياسمين صبري، تألقت بفستان أحمر طويل بصيحة الأوف شولدر5
    الفنانة إلهام شاهين بفستان طويل باللون الأزرق بصيحة الأوف شولدر767
    الفنانة رزان جمال رزان جمال بفستان طويل لامع باللون الفضي
    الفنانة إلهام شاهين بفستان طويل باللون الأزرق بصيحة الأوف شولدر1ذ
    الفنانة إلهام شاهين بفستان طويل باللون الأزرق بصيحة الأوف شولدر1
    الفنانة إلهام شاهين بفستان طويل باللون الأزرق بصيحة الأوف شولدر
    أروى جودة وزوجها
    الفنانة إلهام شاهين بفستان طويل باللون الأزرق بصيحة الأوف شولدر43
    أروى جودة وزوجها 4
    أروى جودة وزوجها 6
    أروى جودة وزوجها 2
    الفنانة إلهام شاهين بفستان طويل باللون الأزرق بصيحة الأوف شولدر98

كتبت- أسماء مرسي:

لفتت نجمات الفن الأنظار بإطلالات أنيقة بصيحة "الأوف شولدر" خلال فعاليات افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في السعودية، حيث تألقن بتصاميم متنوعة جمعت بين الفخامة والرقي على السجادة الحمراء.

إلهام شاهين

ظهرت الفنانة إلهام شاهين بفستان طويل بصيحة الأوف شولدر باللون الأزرق، تميز بنقوش مميزة وإكستنشن بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، كما اختارت تسريحة شعر منسدلة على كتفيها، وأكملت إطلالتها بمجوهرات أنيقة مكونة من أقراط طويلة، وخاتم.

ياسمين صبري

أما الفنانة ياسمين صبري، تألقت بفستان أحمر طويل بصيحة الأوف شولدر، جاء مزينا بورود حمراء، واعتمدت مكياجا ترابيا مع أحمر شفاه بدرجات النيود، بينما تركت خصلات شعرها منسدلة على كتفيها، وأضفت مزيدا من الفخامة بمجوهرات فاخرة مكونة من كوليه، وحلق، وخاتم، وأسورة.

رزان جمال

وأطلت الفنانة رزان جمال بفستان طويل لامع باللون الفضي بصيحة الظهر المكشوف، جاء بقصة انسيابية ومزينا بتطريزات لامعة، واختارت مكياجا هادئا بدرجات النيود مع تسريحة شعر مرفوعة، ونسقت مع إطلالتها حذاء فضيا أنيقا، إضافة إلى أقراط طويلة وخاتم.

أروى جودة

كما تألقت الفنانة أروى جودة بفستان طويل أوف شولدر باللون الأوف وايت، مزدان بتطريزات فضية فاخرة، واعتمدت مكياجا ناعما وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين، ثم اختارت تصفيفة الشعر المرفوعة، وأكملت إطلالتها بقطع مجوهرات مكونة من كوليه، وحلق.

أروى جودة رزان جمال ياسمين صبري إلهام شاهين مهرجان البحر الأحمر السينمائي

