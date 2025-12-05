"فستان من الحديد".. إطلالات غير تقليدية للنجمات في مهرجان البحر الأحمر

كتبت- أسماء مرسي:

لفتت نجمات الفن الأنظار بإطلالات أنيقة بصيحة "الأوف شولدر" خلال فعاليات افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في السعودية، حيث تألقن بتصاميم متنوعة جمعت بين الفخامة والرقي على السجادة الحمراء.

إلهام شاهين

ظهرت الفنانة إلهام شاهين بفستان طويل بصيحة الأوف شولدر باللون الأزرق، تميز بنقوش مميزة وإكستنشن بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، كما اختارت تسريحة شعر منسدلة على كتفيها، وأكملت إطلالتها بمجوهرات أنيقة مكونة من أقراط طويلة، وخاتم.

ياسمين صبري

أما الفنانة ياسمين صبري، تألقت بفستان أحمر طويل بصيحة الأوف شولدر، جاء مزينا بورود حمراء، واعتمدت مكياجا ترابيا مع أحمر شفاه بدرجات النيود، بينما تركت خصلات شعرها منسدلة على كتفيها، وأضفت مزيدا من الفخامة بمجوهرات فاخرة مكونة من كوليه، وحلق، وخاتم، وأسورة.

رزان جمال

وأطلت الفنانة رزان جمال بفستان طويل لامع باللون الفضي بصيحة الظهر المكشوف، جاء بقصة انسيابية ومزينا بتطريزات لامعة، واختارت مكياجا هادئا بدرجات النيود مع تسريحة شعر مرفوعة، ونسقت مع إطلالتها حذاء فضيا أنيقا، إضافة إلى أقراط طويلة وخاتم.

أروى جودة

كما تألقت الفنانة أروى جودة بفستان طويل أوف شولدر باللون الأوف وايت، مزدان بتطريزات فضية فاخرة، واعتمدت مكياجا ناعما وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين، ثم اختارت تصفيفة الشعر المرفوعة، وأكملت إطلالتها بقطع مجوهرات مكونة من كوليه، وحلق.