ظهرت الفنانة الجزائرية هناء منصور بإطلالة غريبة وغير تقليدية على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة.

أطلت هناء بفستان طويل بقصة "الكب"، تميز بجزء علوي مصنوع من الحديد، بينما انسدل الجزء السفلي بلونه الأسود بشكل انسيابي أبرز قوامها.

كما جاء التصميم مزودا بفتحة ساق جريئة من أحد الجانبين، ما أضفى على إطلالتها طابعا لافتا وجريئا.

واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.