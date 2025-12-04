ستايل الأمراء.. أروى جودة مع زوجها في افتتاح مهرجان البحر الأحمر
كتبت- شيماء مرسي
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
ظهرت الفنانة أروى جودة وزوجها بإطلالة جذابة تشبه أزياء الأمراء على السجادة الحمراء، خلال فعاليات افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة.
وأطلت أروى بفستان طويل بصيحة الأوف شولدر باللون الأوف وايت مزينا بتطريزات باللون الفضي.
واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.
واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بشكل يتناسب مع إطلالتها.
وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من كوليه، وحلق.
بينما ارتدى زودها بدلة بدلة باللون الأبيض ونسق أسفلها قميص وبنطلون باللون الأسود.