"بصيحة جلد الثعبان".. نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالتها

تألقت الفنانة نيكول سابا بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت نيكول مرتدية جامبسوت ضيق بنقشة جلد الثعبان، مع أكمام كبيرة ومزينة بريش طويل باللون الذهبي الفاتح.

واعتمدت مكياجا قويا وترابيا، وركزت على رسمة عيونها.

كما اختارت هاندا تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

وفقًا لموقع "songsofsiren"، صيحة جلد الثعبان رمزا للقوة والتميز، وتضيف جرأة وأسلوبا أنيقا للإطلالة، كما يمكن تنسيقها بسهولة مع المجوهرات والإكسسوارات، كما فعلت الفنانة نيكول سابا.