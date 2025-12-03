إعلان

"بصيحة جلد الثعبان".. نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالتها

كتب : أسماء مرسي

02:44 م 03/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    نيكول سابا (1)
  • عرض 5 صورة
    نيكول سابا (4)
  • عرض 5 صورة
    نيكول سابا (2)
  • عرض 5 صورة
    نيكول سابا (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت الفنانة نيكول سابا بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت نيكول مرتدية جامبسوت ضيق بنقشة جلد الثعبان، مع أكمام كبيرة ومزينة بريش طويل باللون الذهبي الفاتح.

واعتمدت مكياجا قويا وترابيا، وركزت على رسمة عيونها.

كما اختارت هاندا تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

وفقًا لموقع "songsofsiren"، صيحة جلد الثعبان رمزا للقوة والتميز، وتضيف جرأة وأسلوبا أنيقا للإطلالة، كما يمكن تنسيقها بسهولة مع المجوهرات والإكسسوارات، كما فعلت الفنانة نيكول سابا.

نيكول سابا اطلالة نيكول سابا جامبسوت جلد الثعبان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس الحكومة يكشف تفاصيل مراجعة صندوق النقد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
تحويل للنيابة.. قرار عاجل من الشباب والرياضة بشأن وفاة السباح يوسف
"الإدارية العليا" تستقبل 110 طعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب
أحدث 19 صورة لتطوير حديقة الحيوان.. تفاصيل جديدة تظهر لأول مرة
"5 راحوا في غمضة عين".. ننشر صور ضحايا حريق مول الخواجات في المنصورة
بينهم 4 دول عربية.. أمريكا توقف طلبات الهجرة للأفراد من 19 دولة