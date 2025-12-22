رنا رئيس بفستان جريء.. كيف نسقت اللوك؟

تألقت الفنانة رنا رئيس بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت رنا فستان طويل باللون الأسود من قماش المخمل مكشوف عند منطقة الظهر والأكمام.

وفقا لـ "فوج"، يضفى ارتداء فستان من قماش المخمل مظهرا راقيا ومميزا، لذا فهو خيار مثالي للسهرات والحفلات والمناسبات الرسمية.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

أما تسريحة الشعر، فأختارت رنا أن تترك شعرها مرفوعا لأعلى.