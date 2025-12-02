نداء شرارة بفستان محتشم وجذاب.. لماذا اختارت هذا اللون؟

ظهرت المطربة نداء شرارة بإطلالة محتشمة وجذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "world fashion"، اللون الأزرق مناسبا لجميع المناسبات، حيث يتماشى بسهولة مع ألوان محايدة مثل الأبيض أبيض والأسود والأوف وايت والفضي والبرتقالي".

وتألقت نداء بفستان طويل ومحتشم باللون الأزرق منفوش من الأسفل ومزينا بتطريزات باللون الفضي عند منطقة الصدر.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود يناسب ملامح وجهها.

ونسقت مع إطلالتها حجاب باللون الفضي يتماشى مع لون الفستان الأزرق الأنيق.

وزينت إطلالتها باكسسوارات مكونة من وخاتم وأسورة وساعة يد.