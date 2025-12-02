إعلان

نداء شرارة بفستان محتشم وجذاب.. لماذا اختارت هذا اللون؟

كتب : شيماء مرسي

05:55 م 02/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    المطربة نداء شرارة (4)
  • عرض 5 صورة
    المطربة نداء شرارة (5)
  • عرض 5 صورة
    المطربة نداء شرارة (1)
  • عرض 5 صورة
    المطربة نداء شرارة (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت المطربة نداء شرارة بإطلالة محتشمة وجذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "world fashion"، اللون الأزرق مناسبا لجميع المناسبات، حيث يتماشى بسهولة مع ألوان محايدة مثل الأبيض أبيض والأسود والأوف وايت والفضي والبرتقالي".

وتألقت نداء بفستان طويل ومحتشم باللون الأزرق منفوش من الأسفل ومزينا بتطريزات باللون الفضي عند منطقة الصدر.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود يناسب ملامح وجهها.

ونسقت مع إطلالتها حجاب باللون الفضي يتماشى مع لون الفستان الأزرق الأنيق.

وزينت إطلالتها باكسسوارات مكونة من وخاتم وأسورة وساعة يد.

المطربة نداء شرارة نداء شرارة بفستان محتشم إطلالة نداء شرارة نداء شرارة على إنستجرام

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة | مستند
انخفاض أسعار 12 سيارة جديدة حتى 100 ألف جنيه في اليوم الأول من ديسمبر .. التفاصيل
حالة الطقس اليوم.. سحب منخفضة وأمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات
عاجل| بوتين يحذّر أوروبا من شن حرب على روسيا.. ويؤكد: لن يبقى أحد للتفاوض