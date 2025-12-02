داليا البحيري بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور

"لأول مرة في المسابقة".. 10 معلومات عن ملكة جمال اسكتلندا لعام ٢٠٢٥ بعد

أطلت الفنانة داليا البحيري بإطلالة أنيقة، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبحسب" فوج"، البدلة باللون الأسود تمنح المرأة إطلالة قوية وجريئة، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن ارتدائها في أماكن العمل والمناسبات الرسمية وتنسيقها مع مجوهرات ماسية وحذاء بكعب عالي.

وظهرت داليا ببدلة مكونة من بليزر وبنطلون باللون الأسود ونسقت مع إطلالتها ربطة عنق وتوب بنفس اللون.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون النيود.

واختارت داليا تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من حلق وخاتم.