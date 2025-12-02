إعلان

داليا البحيري بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور

كتب : شيماء مرسي

03:07 م 02/12/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    داليا البحيري (2)
  • عرض 6 صورة
    داليا البحيري (5)
  • عرض 6 صورة
    داليا البحيري (4)
  • عرض 6 صورة
    داليا البحيري (6)
  • عرض 6 صورة
    داليا البحيري (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلت الفنانة داليا البحيري بإطلالة أنيقة، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبحسب" فوج"، البدلة باللون الأسود تمنح المرأة إطلالة قوية وجريئة، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن ارتدائها في أماكن العمل والمناسبات الرسمية وتنسيقها مع مجوهرات ماسية وحذاء بكعب عالي.

وظهرت داليا ببدلة مكونة من بليزر وبنطلون باللون الأسود ونسقت مع إطلالتها ربطة عنق وتوب بنفس اللون.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون النيود.

واختارت داليا تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من حلق وخاتم.

داليا البحيري اطلالة داليا البحيري فستان داليا البحيري

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة | مستند
انخفاض أسعار 12 سيارة جديدة حتى 100 ألف جنيه في اليوم الأول من ديسمبر .. التفاصيل
حالة الطقس اليوم.. سحب منخفضة وأمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات
صدق أو لا تصدق| هيونداي أكسنت RB مستعملة بسعر أعلى من الزيرو 2026