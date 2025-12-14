كتبت- نرمين ضيف الله:

تألقت الفنانة هيدي كرم، بإطلالة شتوية أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هيدي كرم مرتدية فستان تريكو باللون البرجاندي الغامق، بياقة عالية وأكمام طويلة، وقصة ضيقة تُبرز قوامها.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، وأكملت مظهرها بحذاء مفتوح بكعب من نفس اللون، مع شعر مموج منسدل على كتفيها.

ووفق موقع Megan's Lifestyle، فإن اللون البرجاندي من الألوان المسيطرة في موضة شتاء 2026، ويدل على الفخامة والرقي ويرمز إلى النبل والذوق الرفيع، وغالبًا ما يرتبط بالأناقة الخالدة.