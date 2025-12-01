"سحر وجاذبية".. إلهام شاهين تتألق بالأسود في أحدث إطلالتها

ظهرت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة جذابة، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "thewardrobeconsultant"، تنسيق حقيبة يد باللون الأحمر يمنح الإطلالة جاذبية وجرأة وشعورا بالثقة والقوة، كما أنه يجذب الانتباه دون مبالغة، كما فعلت الفنانة إلهام شاهين.

وارتدت إلهام جاكيت مصنوع من الحرير باللون الأسود ونسقت معه توب وجيب طويل بنفس اللون.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

وتركت شعرها منسدلا على كتفيها تتماشى مع إطلالتها.

ونسقت إلهام مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الأحمر وحذاء باللون الأسود.