بإطلالة غير تقليدية.. إنجي علي تتألق بلوك أنيق في أحدث ظهور

كتبت- نرمين ضيف الله

09:18 م 30/11/2025
    إنجي علي

شاركت الإعلامية إنجي علي صورة لإطلالتها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" خلال حضورها حفل "ملتقى التميز والإبداع"، حيث خطفت الأنظار بإطلالة عصرية تجمع بين الأناقة والجرأة.

واختارت إنجي بدلة نسائية باللون البيج الفاتح، مكونة من بليزر وبنطلون متناسقين.

وبرزت التفاصيل الفاخرة في الأكمام المزينة بريش ناعم باللون البيج والوردي الفاتح، ما أضاف للبدلة لمسة فخامة وابتكار مميزة.

وأكملت إطلالتها بقلادة ذهبية عريضة مموجة، بينما ارتكز مكياجها على إبراز العينين بالكحل والظلال الداكنة، ما منحها نظرة جذابة وساحرة.

وتميز شعرها البني المنسدل على الكتفين مع غرة أمامية بأسلوب كلاسيكي أنيق يتناغم مع التصميم العصري للبدلة.

واختيار إنجي لبدلة غير تقليدية في مثل هذه المناسبة، خطوة جريئة تجمع بين الحداثة والأناقة في آن واحد.

إنجي علي

