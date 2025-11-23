شاركت الفنانة درة زروق جمهورها عبر "إنستجرام" صورًا لإطلالتها المبهرة خلال حضورها فعاليات مهرجان الدوحة السينمائي لعام 2025.



لتخطف الأنظار كعادتها بلمسات من الفخامة والجاذبية.



تفاصيل الفستان



وظهرت درة بفستان سهرة أخضر زمردي لامع، جاء بتصميم حورية البحر الذي أبرز رشاقتها وأناقة قوامها، حيث تميز الجزء العلوي بقصّة ضيقة وبدون حمالات.



أما الجزء السفلي فزينته تفاصيل شبكية ونقوش مستوحاة من حراشف السمك، ما منح الإطلالة طابعًا جذابًا ومختلفًا.



وجاء حضورها حفل افتتاح المهرجان، الذي تنظمه مؤسسة الدوحة للأفلام، ليضعها ضمن قائمة أبرز الإطلالات في الحدث.



وأكملت درة مظهرها باختيار مجوهرات متناغمة من الزمرد الأخضر، تضمنت خاتمًا وأقراطًا أنيقة، مما أضفى على الإطلالة مزيدًا من البريق والرقي.