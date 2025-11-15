هنا شيحة بإطلالة جريئة في رابع أيام مهرجان القاهرة

الأسود يليق بها.. شيرين تتألق في رابع أيام مهرجان القاهرة

تألقت الفنانة هنا شيحة على السجادة الحمراء بإطلالة جريئة، خلال حضورها فعاليات اليوم الرابع من مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46.

وأطلت هنا مرتدية فستان قصير باللون الوردي بقصة "الأوف شولدر"، ومكشوفا عند منطقة الصدر.

ونسقت مع الفستان حزام عند منطقة الخصر باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من حلق، وعدة خواتم.