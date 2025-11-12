إعلان

إلهام وجدي بفستان جريء ومكشوف في افتتاح القاهرة السينمائي

كتبت- شيماء مرسي

08:38 م 12/11/2025
  عرض 2 صورة
    إلهام وجدي

تصوير-إسلام فاروق

ظهرت الفنانة إلهام وجدي على السجادة الحمراء بإطلالة جريئة خلال حضورهما افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46.

وارتدت إلهام فستان طويل بقصة الكب باللون الفضي وبفتحة ساق جريئة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

وتستمر فعاليات المهرجان التي ستقام في دار الأوبرا المصرية حتى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

إلهام وجدي الهام وجدي مهرجان القاهرة مهرجان القاهرة السينمائي

فيديو قد يعجبك:







