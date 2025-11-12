فستان شفاف.. يسرا تتألق بالأسود في افتتاح القاهرة السينمائي

“اتلبس قبل كده”.. أروى جودة تتألق في افتتاح "القاهرة السينمائي" بفستان

تصوير-إسلام فاروق

ظهرت الفنانة يسرا على السجادة الحمراء بإطلالة أنيقة خلال حضورهما افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46.

وارتدت يسرا فستان طويل باللون الأسود شفاف من الأسفل وبفتحة ساق جريئة، وتميز الفستان بأنه مزود بفتحة ساق جريئة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

وتستمر فعاليات المهرجان التي ستقام في دار الأوبرا المصرية حتى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.