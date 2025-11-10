ميريام فارس بإطلالة كاجوال أنيقة.. سر اللوك

تألقت المطربة ميريام فارس بإطلالة كاجوال أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "curlcare"، الشعر الكيرلي التي اعتادت المطربة ميريام فارس الظهور به قد يساعد على لفت الأنظار ويمنح الإطلالة جاذبية وأناقة بدون مبالغة.

أطلت ميريام بقميص باللون الأبيض ونسقت مع إطلالتها بنطلون باللون البني وحذاء باللونين الأبيض والبني وحقيبة يد باللون الأبيض.

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت مكياجا بدرجات ألوان النيود.

واختارت أن تترك شعرها الكيرلي منسدلا على كتفيها بطريقة تتناسب إطلالتها الكاجوال.

وزينت إطلالتها بإرتداء اكسسوارات ماسية مكونة من أقراط وخاتم ومجموعة أساور.