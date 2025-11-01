إعلان

الأسود يليق بها.. إطلالة ساحرة لـ برافينار سينج ملكة جمال الكون 2025

كتب : أسماء مرسي

03:30 م 01/11/2025
تألقت ملكة جمال الكون 2025، برافينار سينج، بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت برافينار مرتدية فستان طويل باللون الأسود بقصة ضيقة وانسيابية على الجسم.

واعتمدت مكياجا قويا بدرجات الألوان الترابية، كما أنها ركزت على رسمة عيونها.

واختارت ملكة جمال الكون تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى، لتتناسب مع إطلالتها.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم.

ودائما ما تخطف ملكة جمال الكون أنظار محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها الجذابة والأنيقة، التي تتنوع بين الفساتين الطويلة والقصيرة، والملابس الكاجوال.

برافينار سينج اطلالة برافينار سينج ملكة جمال الكون 2025

