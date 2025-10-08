إعلان

خطفت الأنظار.. إطلالة جريئة لـ ملكة جمال العالم 2025

كتب : أسماء مرسي

03:30 م 08/10/2025
خطفت ملكة جمال العالم 2025، أوبال سوشاتا، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت أوبال مرتدية فستان طويل باللون البيج بقصة "الأوف شولدر" مزينا بتطريزات لامعة، وتميز بوجود فتحة ساق جريئة أحد الجانبين.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان الترابية، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق.

ودائما ما تخطف ملكة جمال العالم أنظار محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها الجذابة والأنيقة، التي تتنوع بين الفساتين الطويلة والقصيرة، والملابس الكاجوال.

ملكة جمال العالم أوبال سوشاتا اطلالة أوبال سوشاتا

