ملكة جمال لبنان 2024 بإطلالة جريئة في أحدث ظهور

أطلت ملكة جمال لبنان 2024 ندى كوسا بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وارتدت ندى فستان طويل جريء باللون الأحمر وبفتحة ساق جريئة ومكشوف عند منطقة الصدر.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت ندى أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.