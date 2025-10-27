إعلان

معلومات وصور عن إطلالة ندى موسى.. ما سر اللوك؟

كتب : شيماء مرسي

05:41 م 27/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ندى موسى (3)
  • عرض 5 صورة
    ندى موسى (1)
  • عرض 5 صورة
    ندى موسى (4)
  • عرض 5 صورة
    ندى موسى (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلت الفنانة ندى موسى بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت ندى فستان طويل باللون الأزرق بقصة "الكب" ومزود بإكستنشن بنفس اللون، من تصميم "نور فتح الله".

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.، بواسطة الميكب أرتيست نهال خليل وصالون الصغير.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة، بواسطة مصفف الشعر "mahernazeer7" وصالون الصغير.

وزُينت إطلالتها بإرتداء مجوهرات ماسية مكونة من أسورة وخاتم، بواسطة "glamour.jewellery".

ندى موسى إطلالة ندى موسى فستان ندى موسى

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

4 عوامل.. خبراء الذهب يفسرون أسباب تراجع أسعار الذهب عالميا ومحليا
- أول مرة منذ هجوم 7 أكتوبر.. إسرائيل تُنهي حالة الطوارئ في الجنوب
- "رجلها كانت مكسورة وسيناريو الابتزاز".. مفاجآت جديدة في جريمة فيصل المرعبة