معلومات وصور عن إطلالة ندى موسى.. ما سر اللوك؟
كتب : شيماء مرسي
عرض 5 صورة
عرض 5 صورة
عرض 5 صورة
عرض 5 صورة
عرض 5 صورة
أطلت الفنانة ندى موسى بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وارتدت ندى فستان طويل باللون الأزرق بقصة "الكب" ومزود بإكستنشن بنفس اللون، من تصميم "نور فتح الله".
واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.، بواسطة الميكب أرتيست نهال خليل وصالون الصغير.
واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة، بواسطة مصفف الشعر "mahernazeer7" وصالون الصغير.
وزُينت إطلالتها بإرتداء مجوهرات ماسية مكونة من أسورة وخاتم، بواسطة "glamour.jewellery".