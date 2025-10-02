جريئة وأنيقة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

ظهرت هنا الزاهذ بفستان قصير باللون الأسود الكلاسيكي بتصميم بسيط وراقي بدون أكمام، أبرز رشاقتها وأنوثتها بأسلوب عصري جذاب.

واعتمدت حقيبة كتف صغيرة باللون الأسود لتكمل الإطلالة المونوكروم الأنيقة، مع نظارة شمسية سوداء أضافت لمسة من الغموض والجاذبية.

ونسّقت مع الفستان بوت طويل أسود يصل إلى ما فوق الركبة، منحها مظهرًا جريئًا وأنيقًا في الوقت نفسه.

واختارت تسريحة شعر منسدل ناعم مع مكياج هادئ يبرز ملامحها الطبيعية، لتجمع بين الأناقة والبساطة في إطلالة عصرية متكاملة.