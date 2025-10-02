إعلان

جريئة وأنيقة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

كتب : أسماء العمدة

03:28 م 02/10/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    هنا الزاهد تتألق بالأسود
  • عرض 3 صورة
    هنا الزاهذ بفستان قصير باللون الأسود

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت هنا الزاهذ بفستان قصير باللون الأسود الكلاسيكي بتصميم بسيط وراقي بدون أكمام، أبرز رشاقتها وأنوثتها بأسلوب عصري جذاب.

واعتمدت حقيبة كتف صغيرة باللون الأسود لتكمل الإطلالة المونوكروم الأنيقة، مع نظارة شمسية سوداء أضافت لمسة من الغموض والجاذبية.

ونسّقت مع الفستان بوت طويل أسود يصل إلى ما فوق الركبة، منحها مظهرًا جريئًا وأنيقًا في الوقت نفسه.

واختارت تسريحة شعر منسدل ناعم مع مكياج هادئ يبرز ملامحها الطبيعية، لتجمع بين الأناقة والبساطة في إطلالة عصرية متكاملة.

هنا الزاهذ بفستان قصير باللون الأسود هنا الزاهد الفنانة هنا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مستوى قياسي جديد.. قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات
الدولار يواصل خسائره ويهبط 12 قرشا بمنتصف تعاملات اليوم
محمود سعد: أول مرة أصبغ شعري.. وهذا رأيي في لبس الحلق للرجال والبوتكس والفيللر - فيديو
رغم شحنه ووجود رصيد.. أسباب قطع الكهرباء فجأة عن العداد مسبق الدفع