لجين عمران تتألق بإطلالة سوداء فاخرة تجمع بين القوة والأنوثة

ملك بدوي تتألق بفستان قصير أسود منقط بالأبيض في أحدث ظهور لها.. سر اختيار

أنابيلا هلال تتألق في أحدث ظهور لها.. وهذا سر الإطلالة

خطفت الإعلامية لجين عمران الأنظار في أحدث ظهور لها بإطلالة أنيقة وفاخرة، ارتدت خلالها فستانًا أسود طويلًا بتصميم راقٍ يجمع بين الفخامة والبساطة في آنٍ واحد.

الفستان جاء بتفاصيل ملفتة، أبرزها الكتف الساقط والوردة الكبيرة التي تزيّن الجانب الآخر، ما أضفى على الإطلالة لمسة من الدراما والأناقة الكلاسيكية الحديثة.



أما خامة الفستان الانسيابية وخطوطه الهادئة فتعكس ذوق لجين الرفيع وقدرتها على اختيار ما يبرز أنوثتها بأسلوب راقٍ ومتوازن.

واعتمدت لجين تسريحة شعر مرفوعة بأسلوب ناعم مع مكياج هادئ بدرجات طبيعية، فيما أضافت لمسة بسيطة من الإكسسوارات الذهبية التي منحت الإطلالة بريقًا دون مبالغة.



سر اختيارها الإطلالة

الإطلالة الأخيرة للإعلامية السعودية تؤكد مجددًا أنها واحدة من أبرز أيقونات الأناقة في العالم العربي، إذ تنجح دائمًا في المزج بين الجرأة والرقي بأسلوب يليق بإطلالات السجادة الحمراء.