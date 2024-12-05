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بفستان جولد.. لميس الحديدي تتألق في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

07:18 م الخميس 05 ديسمبر 2024
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كتبت- نرمين ضيف الله:

ظهرت الإعلامية لميس الحديدي، خلال حضورها فعاليات حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بإطلالة أنيقة.

وأطلت لميس بفستان طويل باللون الجولد اللامع، بقصة النص من عند الأكمام.

واعتمدت مكياجا هادئا، ورسمت عيون "أسموكي"، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على الجانبين.

ويُقام حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء اليوم الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

لميس الحديدي مهرجان البحر الاحمر
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