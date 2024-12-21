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بفستان قصير لامع.. 6 صور لـ إطلالة روبي التي خطفت الأنظار في أحدث ظهور لها

09:22 م السبت 21 ديسمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    اعتمدت روبي مكياجا ناعما
  • عرض 7 صورة
    روبي بفستان قصير لامع (1)
  • عرض 7 صورة
    روبي بفستان قصير لامع (2)
  • عرض 7 صورة
    روبي بفستان مناسب لقوامها
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    روبي تتألق بفستان جذاب
  • عرض 7 صورة
    إطلالة روبي في أحدث ظهور
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كتبت- أسماء مرسي:

أطلت روبي بفستان قصير فوق الركبة باللون الفضي اللامع أبرز أنوثتها وجمال قوامها، إذ شاركت متابعيها عدة صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وجاء الفستان مزينا بالتطريزات عند منطقة الصدر، ما أضفي لمسة من الجاذبية على الإطلالة.

ولتكمل إطلالتها، اعتمدت روبي مكياجا ناعما بدرجات النيود يتناسب مع بشرتها، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بشكل عفوي.

وجاءت إطلالة روبي مناسبة لقوامها وشكل جسمها.

روبي إطلالة روبي روبي تتألق بفستان جذاب
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