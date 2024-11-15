7 صور لإطلالة هند عاكف في ثالت أيام القاهرة السينمائي

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بشرى وزوجها يخطفان الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة هند عاكف خلال حضورها فعاليات ثالث أيام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة جذابة.

وارتدت هند فستانا طويلا باللون الأسود، مزود بإكستنشن على الأكتاف.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.