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10 صور لـ ميرهان حسين بالريش في اليوم الثالث من القاهرة السينمائي

07:46 م الجمعة 15 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    ميرهان حسين
  • عرض 10 صورة
    ميرهان حسين
  • عرض 10 صورة
    ميرهان حسين
  • عرض 10 صورة
    ميرهان حسين
  • عرض 10 صورة
    ميرهان حسين
  • عرض 10 صورة
    ميرهان حسين
  • عرض 10 صورة
    ميرهان حسين
  • عرض 10 صورة
    ميرهان حسين
  • عرض 10 صورة
    ميرهان حسين
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير-محمود عبد الناصر

ظهرت الفنانة ميرهان حسين خلال حضورها اليوم الثالث من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 بإطلالة جذابة.

وأطلت بفستان طويل كت باللون الأسود، ونسقت أسفلها حذاء بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

وانطلق مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 يوم الأربعاء الماضي، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

ميرهان حسين اليوم الثالث من القاهرة السينمائي ميرهان حسين بالريش
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