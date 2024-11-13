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بإطلالة ساحرة.. هنادي مهنا رفقة زوجها ووالدها في افتتاح القاهرة السينمائي

09:08 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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    هنادي مهنا رفقة زوجها
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    بإطلالة ساحرة.. هنادي مهنا رفقة زوجها ووالدها في افتتاح القاهرة السينمائي
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كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة هنادي مهنا رفقة والدها وزوجها بإطلالة ساحرة، خلال حضوره فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

وارتدت هنادي فستانا عبارة عن مزيج من اللونين الأزق والأسود، بأكمام واسعة من خامة الساتان.

واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، واعتمدت مكياجا ناعما.

بينما ارتدى زوجها الفنان أحمد خالد صالح بدلة كلاسيك أنيقة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص أبيض.

وأطل الملحن هاني مهنا مرتديا بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميصا أبيض ورابطة عنق باللون الأسود.

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

هنادي مهنا رفقة زوجها هنادي مهنا مهرجان القاهرة
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