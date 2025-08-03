نفد من الأسواق بعد يوم واحد.. كيم كارداشيان تثير ا

أثارت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي

بعد إطلاق منتج تجميلي جديد مخصص لشد منطقة الفك والعنق، إذ نفد من الأسواق خلال 24 ساعة فقط من طرحه.

واحتدم الجدل بين المتاعبين حول جودة المنتج، فمنهم من يرى أنه يحقق نقلة كبرى في عالم التجميع بينما يرى أخرون بأنه عبارة عن دعاية إعلامية تعتمد على شهرة كيم كاردشيان.

تصميم مبتكر للعناية الليلية

المنتج الجديد عبارة عن غطاء وجه يُثبت بتقنية "الفيلكرو"، مصنوع من مزيج البولياميد والإيلاستين، ويعِد بتقديم ضغط يساعد على نحت خط الفك وتحديده، مدعومًا بخيوط الكولاجين، وفقًا لـ"ديلي ميل".

وتسوق العلامة التجارية التابعة لكارداشيان المنتج باعتباره أول ابتكار مخصص للعناية الليلية بالبشرة، مع تصميم عملي يتضمن إغلاقًا مزدوجًا أعلى الرأس وخلف العنق لتسهيل الاستخدام.

ترند عالمي وتشكيك علمي

ويتماشى "مشد الوجه" مع صيحة Morning Shed التي تشجع على النوم باستخدام مستحضرات التجميل لتحقيق نتائج أفضل، إلا أن فعاليته أثارت جدلًا بين خبراء العناية بالبشرة.

شاين كوبر، خبير التجميل الذي تعامل مع نجمات مثل سيينا ميلر وسابرينا كاربنتر، قال لموقع "ديلي ميل" إن هذا النوع من المشدات يمنح تأثيرًا مؤقتًا يشبه شرائط الوجه التقليدية، ولا يمكن اعتباره بديلًا للفيلر أو الجراحات التجميلية.

الإقبال مدفوع بظاهرة وجه أوزمبيك

ورغم التشكيك العلمي، يؤكد كوبر أن الطلب على هذه المنتجات في تزايد، خاصة مع انتشار ما يُعرف بظاهرة "وجه أوزمبيك" الناتجة عن ترهل الفك والعنق بعد فقدان الوزن السريع بسبب أدوية التخسيس.

وأضاف: "معظم النساء اللواتي يقبلن على هذه المنتجات في الأربعينيات من أعمارهن، يبحثن عن طريقة غير جراحية لاستعادة تماسك الفك والعنق بعد فقدان الدهون الداعمة في هذه المناطق".

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