يلجأ كثيرون إلى حفظ مستحضرات العناية بالبشرة في أماكن مظلمة اعتقادًا منهم أن ذلك يزيد من فعاليتها ويجعل نتائجها أفضل.

لكن هل هذه الفكرة صحيحة فعلًا؟ الخبراء يؤكدون أن الظلام لا يجعل الكريم أكثر قوة، لكنه قد يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على جودة بعض المكونات الحساسة ومنع تلفها مع مرور الوقت وفق "healthline".

الظلام لا يزيد الفعالية.. لكنه يحافظ عليها

تخزين الكريمات في مكان مظلم لا يرفع من كفاءتها أو يجعلها تعمل بشكل أقوى على البشرة، وإنما يساعد على حماية المكونات النشطة من التحلل الناتج عن التعرض المستمر للضوء.

فبعض المواد المستخدمة في مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة تتأثر بالضوء وقد تفقد جزءًا من خصائصها بمرور الوقت، لذلك تُحفظ غالبًا داخل عبوات غير شفافة أو داكنة اللون.

مكونات حساسة للضوء

هناك بعض المكونات المعروفة بحساسيتها للضوء، مثل فيتامين C والريتينول وبعض مضادات الأكسدة وعند تعرض هذه المواد للضوء والهواء لفترات طويلة، قد تبدأ في التأكسد أو التحلل، ما يقلل من قدرتها على أداء وظيفتها بالشكل المطلوب.

ولهذا السبب توصي الشركات المصنعة عادة بحفظ هذه المنتجات بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة وفي أماكن باردة وجافة.



الحرارة قد تكون أكثر ضررًا من الضوء

لا يقتصر تأثير التخزين الخاطئ على الضوء فقط، إذ تشير التوصيات إلى أن درجات الحرارة المرتفعة قد تؤثر أيضًا في تركيبة الكريمات ومستحضرات العناية بالبشرة.

فترك المنتجات داخل السيارة أو بالقرب من مصادر الحرارة قد يؤدي إلى تغير القوام أو فصل المكونات عن بعضها، وهو ما قد يؤثر في جودة المنتج واستقراره.



هل الثلاجة خيار أفضل؟

يعتقد البعض أن حفظ الكريمات داخل الثلاجة يمنحها فعالية أكبر، إلا أن الخبراء يرون أن الأمر يعتمد على نوع المنتج وتعليمات الشركة المصنعة.

فبعض المنتجات قد تستفيد من درجات الحرارة المنخفضة للحفاظ على استقرار مكوناتها، بينما لا تحتاج منتجات أخرى إلى ذلك.

لذلك تبقى أفضل طريقة هي الالتزام بإرشادات التخزين المدونة على العبوة.



كيف تحافظين على الكريم بأفضل حالة؟

لضمان بقاء الكريم فعالًا لأطول فترة ممكنة، يُنصح بحفظه في مكان جاف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة المرتفعة، مع إحكام إغلاق العبوة بعد كل استخدام كما يُفضل عدم تخزينه في الحمام إذا كان المكان يتعرض باستمرار للرطوبة والبخار.

وبذلك يمكن الحفاظ على جودة المنتج ومكوناته دون الحاجة إلى إجراءات معقدة أو معتقدات غير مثبتة حول زيادة الفعالية.

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