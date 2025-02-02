6 عادات تسبب الشيخوخة المبكرة.. توقفي عنها فورا

كشفت طبيبة الأمراض الجلدية الروسية الدكتورة سفيتلانا كراسنوفا العادات التي تؤدي إلى الشيخوخة المبكرة.

وأوضحت أن تناول كمية كبيرة من الكربوهيدرات والسكريات في النظام الغذائي قد يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة للجلد لأن هذا النظام الغذائي يسبب تلف الكولاجين والإيلاستين، ما يؤثر سلبا على لون البشرة ويجعلها مترهلة. لذلك، يجب إضافة المزيد من الخضروات والبروتينات والدهون غير المشبعة إلى النظام الغذائي، وفقا لصحيفة "Gazeta" الروسية.

وأضافت: "يؤدي الإفراط في التدخين إلى الشيخوخة المبكرة للجلد وتضرر الأوعية الدموية، حيث يعاني الجلد من نقص مستمر في الأكسجين والتغذية، ما يؤدي إلى ظهور الوردية والتورم المفرط ويصبح الجلد باهتا".

وتابعت: "وأيضا قلة تناول الماء تسبب الإصابة بالجفاف وانخفاض عملية التمثيل الغذائي، لذلك يجب تناول 1.5-2 لتر من الماء للحفاظ على نضارة البشرة وصحتها".

وتشير الأخصائية إلى أن قلة النوم، تؤدي إلى تسريع شيخوخة الجلد لأنها تمنعه من التعافي من التأثيرات البيئية. وتؤكد أن النوم قبل الساعة العاشرة مساء من أهم العوامل التي تعمل على تحسين الحالة العامة للجسم.

والعادة السيئة الأخرى، هي الاستحمام بالصابون العادي، حيث تعتبر عملية الغسل من الإجراءات اليومية المهمة جدا. ولكن عند استخدام منتج غير مخصص لهذا الغرض، يصبح الجلد جافا جدا، ما يؤدي إلى تلف الحاجز الواقي والجفاف والتجاعيد الدقيقة. لذلك، من الضروري اختيار المنظف المناسب لنوع البشرة للعناية بها بشكل صحيح.

وتشير الخبيرة إلى أن عدم الوقاية من الشمس يعتبر سببا شائعا آخر لشيخوخة الجلد المبكرة، لأن الشمس تلحق الضرر بشكل كبير بالبشرة غير المحمية، ما يسبب الشيخوخة الضوئية والتجاعيد وفرط التصبغ. لذلك يجب استخدام منتجات الوقاية من الشمس (SPF) كل يوم.

اقرأ أيضا:

مفاجأة.. تناول الجبن يقلل الإصابة بهذا المرض

خطة وجبات ليومين.. تنقص الوزن وتطهر الجسم من السموم

واقعة صادمة.. رجل يقتل زوجته ويطبخ أجزاء من جسدها في إناء

لماذا يعشق كثيرون الغناء في الحمام أثناء الاستحمام؟ اعرف السر

الحظ يفتح أبوابه.. 3 أبراج على موعد مع المال والفرح