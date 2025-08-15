كيف تُزيل فضلات الطيور عن طلاء السيارة؟

برلين - (د ب أ):

يواجه معظم قائدي السيارات مشكلة شائعة في فصل الصيف، ألا وهي وجود فضلات الطيور بعد ركن السيارة لبضع دقائق تحت شجرة أو عمود إنارة.

أضرار مستديمة

وأوضحت مجلة السيارات "أوتو تسايتونج" أن أضرار هذه المشكلة لا تقتصر على الجانب الجمالي فقط، بل إنها تشكل تهديدا حقيقيا لطلاء السيارة، خاصة أن الأحماض الموجودة في الفضلات قد "تحفر" في الطبقة الخارجية للطلاء، وتسبب أضرارا مستديمة.

لذا شددت المجلة الألمانية على ضرورة إزالة فضلات الطيور بأسرع وقت ممكن؛ حيث لا يجوز ترك فضلات الطيور أكثر من ساعتين على أقصى تقدير، مشيرة إلى أن بضع دقائق تحت أشعة الشمس المباشرة كفيلة بجعل الفضلات تجف وتتسبب في تآكل طبقة الطلاء.

وفي بعض الحالات، لا يمكن إزالة الأثر حتى بمواد التنظيف، مما يضطر قائد السيارة إلى صنفرة المنطقة أو إعادة طلائها بالكامل، وهو ما يستغرق وقتا ويكلّف المال.

ومن المهم التنبيه إلى أن محاولة إزالة الفضلات الجافة باستخدام منديل أو قطعة قماش جافة قد تؤدي إلى خدوش دقيقة في الطلاء بسبب الحبيبات الصغيرة أو بقايا البذور الموجودة فيها.

وإذا كانت البقعة حديثة، فإن قطعة قماش مبللة غالبا ما تعد كافية، لكن مع ارتفاع درجات الحرارة تجف الفضلات سريعا، ويصبح التعامل معها أكثر تعقيدا.

الطريقة السليمة

ولإزالة فضلات الطيور بشكل سليم، ينبغي تبليل منشفة بماء فاتر (يمكن إضافة نقطة من الصابون السائل)، ثم وضع المنشفة على البقعة المراد تنظيفها وتركها لمدة15 دقيقة لتليين الفضلات، ثم إزالة المنشفة برفق ومسح البقعة بلطف باستخدام إسفنجة ناعمة أو قطعة قماش مبللة.

وحذر خبراء المجلة من استخدام الخل بتركيز عالٍ؛ لأن ذلك قد يضر بالطلاء، كما ينبغي عدم التوجه مباشرة إلى مغسلة السيارات قبل إزالة البقعة.

ونظرا لأن الوقاية خير من العلاج؛ لذا ينصح الخبراء بعدم ركن السيارة أسفل الأشجار، التي تقف عليها الطيور وتتساقط منها الأوراق والأصماغ وما شابه، مما يضر بطلاء السيارة.